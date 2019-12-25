На Ольгинской дороге сгорел кирпичный дом

На место случившегося прибыли две спецмашины и 10 человек личного состава.

Ночью 7 декабря в Выборгском районе Петербурга произошел пожар. На Ольгинской дороге пламя вспыхнуло в кирпичном доме. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 01:45. Пламя распространилось по всему зданию. Огонь охватил 18 "квадратов".

На место случившегося прибыли две спецмашины и 10 человек личного состава. Пожар локализовали в 02:22. По предварительным данным, никто не пострадал.

Обстоятельства случившегося устанавливаются. Проводится проверка.

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Фото: Piter.tv