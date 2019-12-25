На Савушкина горело складское помещение

На место случившегося прибыли 15 спасателей и три спецмашины.

Сегодня ночью, 7 декабря, в Приморском районе Петербурга произошел пожар. На улице Савушкина в доме № 141 вспыхнуло пламя. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 01:03. Пламя распространилось по площади 30 квадратных метров.

На место случившегося прибыли 15 спасателей и три спецмашины. Сведения о пострадавших не поступали.

Причина возгорания устанавливается. Проводится проверка.

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Фото: Piter.tv