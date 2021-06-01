Пожар в консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова ликвидирован

Напомним, что в четырехэтажном здании на первом этаже происходило горение на площади 100 "квадратов".

Пожар в Санкт-Петербургской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова в доме 3 по Театральной площади ликвидирован в 17:53. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу 6 декабря.

Напомним, что в четырехэтажном здании на первом этаже происходило горение на площади 100 "квадратов". В 13:17 пожару присвоили дополнительный номер 1-БИС, а к 14:50 открытый огонь локализовали. Сведения о пострадавших не поступали.

К ликвидации пожара привлекались 36 человек личного состава и девять единиц техники.

Прокуратура Адмиралтейского района контролирует ход и результаты проверок, проводимых по данному факту территориальным отделом ГУ МЧС России по городу и правоохранительными органами.

Консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова в настоящее время реставрируется. Работы завершатся в 2024 году.

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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу