Объявлен новый тендер на реконструкцию Петербургской консерватории

Начальная цена контракта составляет 312 млн рублей, из которых 80 млн предназначены для строительно-монтажных работ, около 170 млн - на оборудование, и еще 50 млн - на компенсацию стоимости материальных ресурсов.

Для завершения реконструкции здания Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова на Театральной площади, 3, планируется заключение нового госконтракта. Публично-правовая компания "Единый заказчик в сфере строительства" объявила конкурс на "реконструкцию и реставрацию основного здания, включая проектирование" 28 мая. Согласно информации из системы "Контур.Закупки", начальная цена контракта составляет 312 млн рублей, из которых 80 млн предназначены для строительно-монтажных работ, около 170 млн - на оборудование, и еще 50 млн - на компенсацию стоимости материальных ресурсов.

Согласно техническому заданию, предстоящие работы включают в себя электротехнические работы, такие как прокладка силового кабеля, монтаж распределительных щитов, светильников и выключателей. Возможно, потребуется повторное прохождение Главгосэкспертизы.

Напомним, что реставрация консерватории началась в 2012 году. На эти работы был заключен государственный контракт с АО "Политехстрой-Сварго" на сумму 17,9 млрд рублей, он должен быть выполнен к февралю 2026 года. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 17 июня, а его итоги будут подведены 20 июня. Сам контракт, предусматривающий завершение реконструкции и реставрации объекта, должен быть выполнен к 2025 году.

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Фото: Правительство Петербурга