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В Колпино сгорели дачный дом и сарай
Сегодня, 10:15
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В Колпино сгорели дачный дом и сарай

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На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины.

В среду утром, 6 декабря, в Колпино произошел пожар. На Вознесенском шоссе, 15, загорелся садовый домик. Пламя перекинулось на сарай. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 09:05. В дощатом домике размером 4х5 метров и пристройке площадью четыре "квадрата" происходило горение по всей площади. 

На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины. Пламя потушили за час. В 10:00 пожар был локализован.

Сведения о пострадавших не поступали.  Причина возгорания устанавливается.

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Фото: Piter.tv 

Теги: вознесенское шоссе, колпино, мчс, пожар на даче
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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