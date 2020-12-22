Под лёд Смоленки провалилась 8-летняя девочка

По предварительной информации, ребёнок болен аутизмом.

В Петербурге прохожие помогли вытащить из воды тонущую 8-летнюю девочку, которая осталась без присмотра. Подробности инцидента стали известны Piter.tv.

В экстренные службы 5 декабря поступила информация о том, что под лёд реки Смоленка упала 8-летняя девочка. спасли ребёнка случайные прохожие. Медики осмотрели девочку и госпитализировали её с подозрением на пневмонию. Также, по предварительной информации, ребёнок болен аутизмом.

Как рассказала очевидица произошедшего, мама оставила дочку на детской площадке, а сама пошла домой. По данному факту проводится проверка.

Напоминаем, выходить и выезжать на лёд водоёмов запретили в Петербурге с 15 ноября 2023 до 15 апреля 2024 года.

Фото: Piter.tv