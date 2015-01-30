  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге начал действовать запрет выхода на лед
Сегодня, 9:38
123
katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге начал действовать запрет выхода на лед

0 0

Ограничения вводят до апреля 2024 года.

Выходить и выезжать на лёд водоёмов запретили в Петербурге с 15 ноября до 15 апреля 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Петербурга.

Исключением являются Финский залив и городские озера. Там можно будет прогуляться по льду в период устойчивых низких температур с 16 января по 14 марта 2024 года.

Однако эти сроки могут изменить, добавляют в МЧС. Нарушителям грозит предупреждение или штраф в размере от 1000 до 5000 рублей. Выезд на лёд транспортных средств повлечет штраф от 1500 до 5000 рублей.

Ранее сообщалось, что лёд разбил стекло машины на Вантовом мосту.

Фото: pxhere

 

Теги: запрет, лед
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии