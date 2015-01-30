В Петербурге начал действовать запрет выхода на лед

Ограничения вводят до апреля 2024 года.

Выходить и выезжать на лёд водоёмов запретили в Петербурге с 15 ноября до 15 апреля 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Петербурга.

Исключением являются Финский залив и городские озера. Там можно будет прогуляться по льду в период устойчивых низких температур с 16 января по 14 марта 2024 года.

Однако эти сроки могут изменить, добавляют в МЧС. Нарушителям грозит предупреждение или штраф в размере от 1000 до 5000 рублей. Выезд на лёд транспортных средств повлечет штраф от 1500 до 5000 рублей.

Ранее сообщалось, что лёд разбил стекло машины на Вантовом мосту.

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