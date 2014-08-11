Лёд разбил стекло машины на Вантовом мосту

Глыба могла образоваться сверху на одном из тросов.

Первые происшествия с падением льда зафиксированы в Северной столице. Одно из них случилось на вантовом мосту. По данным очевидцев в соцсетях, на лобовое стекло одной из машин упала ледяная глыба.

Судя по появившейся в Сети видеозаписи, лёд мог образоваться сверху на одном из тросов.

Водитель иномарки оперативно остановился в полосе безопасности.

Ранее мы сообщили о том, что водитель Toyota погиб при столкновении с грузовиком на Волхонском шоссе.

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