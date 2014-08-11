Водитель Toyota погиб при столкновении с грузовиком на Волхонском шоссе

По неустановленной причине водитель иномарки выехал на полосу для встречного движения, где столкнулся с движущимся во встречном направлении грузовиком МАН с полуприцепом.

В понедельник, 13 ноября, на 17 км Волхонского шоссе произошла авария, в результате которой погиб один из водителей. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что 44-летний мужчина за рулём Toyota Camry двигался от Красносельского шоссе в направлении Киевского шоссе. По неустановленной причине он выехал на полосу для встречного движения, где столкнулся с движущимся во встречном направлении грузовиком МАН с полуприцепом под управлением жителя Псковской области 1979 года рождения.

В результате ДТП водитель Toyota Camry от полученных травм скончался на месте. Он в 2023 году привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД шесть раз, а водитель грузовика – девять раз.

Ранее первоклассник тяжело пострадал в ДТП с автогудронатором на пересечении Маршала Новикова и Испытателей.

Фото и видео: Мегаполис