Первоклассник тяжело пострадал в ДТП с автогудронатором на пересечении Маршала Новикова и Испытателей

В понедельник, 13 ноября, в 14:58 в Приморском районе Петербурга случилось ДТП, в результате которого серьёзно пострадал ребёнок. Об этом стало известно Piter.TV.
Установлено, что авария случилась на пересечении улицы Маршала Новикова и проспекта Испытателей: 52-летний водитель автогудронатора двигался от проспекта Королева в направлении проспекта Испытателей. При повороте направо в зоне регулируемого пешеходного перехода он наехал на переходящего проезжую часть на разрешающий сигнал светофора семилетнего ученика первого класса.
В результате ДТП ребёнок был доставлен в больницу с ушибами поясничного отдела и правой ноги. Позже из медицинского учреждения поступила информация, что мальчик также получил автотравму, ушиб грудной клетки и правого лёгкого. Он находится в тяжёлом состоянии.
Водитель автогудронатора в 2023 году привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД 5 раз.
Ранее мы сообщили о том, что водитель Saab погиб при лобовом столкновении под Кингисеппом.
Фото: Piter.TV
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