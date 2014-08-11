Первоклассник тяжело пострадал в ДТП с автогудронатором на пересечении Маршала Новикова и Испытателей

Мальчик получил автотравму, ушиб грудной клетки и правого лёгкого.

В понедельник, 13 ноября, в 14:58 в Приморском районе Петербурга случилось ДТП, в результате которого серьёзно пострадал ребёнок. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что авария случилась на пересечении улицы Маршала Новикова и проспекта Испытателей: 52-летний водитель автогудронатора двигался от проспекта Королева в направлении проспекта Испытателей. При повороте направо в зоне регулируемого пешеходного перехода он наехал на переходящего проезжую часть на разрешающий сигнал светофора семилетнего ученика первого класса.

В результате ДТП ребёнок был доставлен в больницу с ушибами поясничного отдела и правой ноги. Позже из медицинского учреждения поступила информация, что мальчик также получил автотравму, ушиб грудной клетки и правого лёгкого. Он находится в тяжёлом состоянии.

Водитель автогудронатора в 2023 году привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД 5 раз.

Ранее мы сообщили о том, что водитель Saab погиб при лобовом столкновении под Кингисеппом.

Фото: Piter.TV