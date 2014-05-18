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В Петербурге горит реставрируемое здание консерватории им. Римского-Корсакова
Сегодня, 13:17
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге горит реставрируемое здание консерватории им. Римского-Корсакова

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Причины пожара выясняются.

Клубы чёрного дыма прямо сейчас поднимаются над Санкт-Петербургской государственной консерваторией им. Римского-Корсакова, расположенной на Театральной площади. В здании проходит реставрация, о возгорании в социальных сетях пишут очевидцы. 

Причины пожара выясняются. О пострадавших не сообщалось, на месте работают сотрудники МЧС.

Реставрация здания консерватории должна завершиться в 2024 году. 

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Фото: ВКонтакте/ Андрей Беляков

Теги: горит, консерватория
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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