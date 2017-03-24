Реставрацию консерватории имени Римского-Корсакова намерены завершить в 2024 году

Здание относится к особо ценным объектам исторического наследия.

Основной этап реконструкции здания Консерватории имени Римского-Корсакова в Северной столице намерены завершить в I квартале 2024 года. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в беседе с журналистами после совещания с представителями Смольного.

Руководитель напомнил, что здание относится к особо ценным объектам исторического наследия. Долгое время оно находилось в аварийном состоянии, поэтому работы идут напряжённо, в течение нескольких лет. В случае успеха, посетить Консерваторию можно будет уже в следующем году.

Также Хуснуллин уделил внимание вопросу строительства зданий Верховного суда РФ и арт-парка в этом же районе. Он отметил, что новый график окончания строительства необходимо представить в ближайшее время.

Ранее стали известны сроки строительства КАД-2 в Петербурге.

Фото: Правительство Петербурга