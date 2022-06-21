Стали известны сроки строительства КАД-2 в Петербурге

На доработку проекта уйдет еще месяц.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин назвал сроки строительства восточного кольца нового дальнего транспортного обхода Петербурга – КАД-2. Об этом пишет ТАСС 26 октября.

Если мы беремся за подобный объект, то объект должен строиться не более тысячи дней, то есть не более трех лет. Так что после того, как финансово-организационную схему обсудим, подготовим документацию, объявим сроки, и после того, как срок будет объявлен, в течение трех лет объект будет построен. Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ

Кроме того, Хуснуллин заявил, что на доработку проекта уйдет еще месяц. После этого руководство Северной столицы определит финансирование и старт строительства КАД-2.

Ранее мы рассказывали о том, что проект продления Ириновского проспекта утвердило правительство Ленобласти.

Фото: Телеграм / Марат Хуснуллин