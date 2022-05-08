Проект продления Ириновского проспекта утвердило правительство Ленобласти

Дорога улучшит транспортную связь между Янино-1, Ковалево и Петербургом.

Власти Ленобласти утвердили проект первого этапа продления Ириновского проспекта, который улучшит транспортную связь между Янино-1, Ковалево и Петербургом. Об этом рассказали в пресс-службе администрации региона 26 октября.

Планируется строительство разворотных петель, двух мостов, тоннелей для пешеходов в Ржевский лесопарк, дождевой канализации и освещения трассы.

Проектно-изыскательные работы финансирует Группа ЛСР. Протяженность дороги составит 7,3 км, а стоимость – не менее 7 млрд рублей.

Ранее на Piter.TV: Большой порт в Петербурге намерены увеличить за 2,8 млрд рублей.

Фото: пресс-служба администрации Ленобласти