Проект продления Ириновского проспекта утвердило правительство Ленобласти

Власти Ленобласти утвердили проект первого этапа продления Ириновского проспекта, который улучшит транспортную связь между Янино-1, Ковалево и Петербургом. Об этом рассказали в пресс-службе администрации региона 26 октября.
Планируется строительство разворотных петель, двух мостов, тоннелей для пешеходов в Ржевский лесопарк, дождевой канализации и освещения трассы.
Проектно-изыскательные работы финансирует Группа ЛСР. Протяженность дороги составит 7,3 км, а стоимость – не менее 7 млрд рублей.
Ранее на Piter.TV: Большой порт в Петербурге намерены увеличить за 2,8 млрд рублей.
Фото: пресс-служба администрации Ленобласти
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