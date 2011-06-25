Сотрудники КГИОП показали ход реставрации в здании Консерватории

Реставраторы в перекрытии фойе зала Глазунова неожиданно обнаружили уникальную живопись.

В Петербургской консерватории продолжается реставрация. Специалисты Управления КГИОП побывали на объекте и проверили ход работ. Об этом сообщили в пресс-службе комитета.

Сейчас мастера восстанавливают фасад, Парадную лестницу, бывшую Домовую церковь, залы Глазунова и Рубинштейна. Завершить реставрацию здания планируют в 2024 году. Участники выездного совещания опубликовали фото объекта.

Кроме того, во время работ в перекрытии фойе зала Глазунова была обнаружена уникальная живопись — ее планируют музеефицировать.

Отметим, что реставрационные работы в Консерватории начались еще в 2012-м году. Спустя пять лет их приостановили. В это время произошла смена подрядчиков. Сейчас работы выполняет АО "Политехстрой".

Ранее на Piter.tv: на площади Островского и улице Зодчего Росси восстановили подсветку зданий.

Фото: Телеграм / КГИОП