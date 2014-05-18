В здании консерватории Римского-Корсакова горит площадь 100 "квадратов"

Сведения о пострадавших не поступали.

Стали известны подробности о пожаре в реставрируемом здании Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Римского-Корсакова. Как рассказали в МЧС по Санкт-Петербургу, сообщение о возгорании поступило в 12:46.

В четырехэтажном здании на Театральной площади,3, на первом этаже происходит горение на площади 100 м2. В 13:17 пожару присвоен дополнительный номер 1-БИС.

Сведения о пострадавших не поступали. Пожар тушат 6 единиц техники и 27 человек личного состава МЧС.

Прокуратура Адмиралтейского района г. Санкт-Петербурга устанавливает все обстоятельства и причины пожара в здании по адресу: Театральная площадь, дом 3.

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