  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:30
127
nastya960 Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В здании консерватории Римского-Корсакова горит площадь 100 "квадратов"

0 0

Сведения о пострадавших не поступали.

Стали известны подробности о пожаре в реставрируемом здании Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Римского-Корсакова. Как рассказали в МЧС по Санкт-Петербургу, сообщение о возгорании поступило в 12:46.

В четырехэтажном здании на Театральной площади,3, на первом этаже происходит горение на площади 100 м2. В 13:17 пожару присвоен дополнительный номер 1-БИС. 

Сведения о пострадавших не поступали. Пожар тушат 6 единиц техники и 27 человек личного состава МЧС. 

Прокуратура Адмиралтейского района г. Санкт-Петербурга устанавливает все обстоятельства и причины пожара в здании по адресу: Театральная площадь, дом 3. 

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Видео: ВКонтакте/ Питер | Читай Пиши Люби; ВКонтакте/ Нетипичный Питер | Санкт-Петербург

Теги: влзгорание, консерватория, музыка
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии