Прокуратура начала проверку по факту пожара в консерватории Римского-Корсакова

На объекте работают 36 спасателей и девять спецмашин.

Прокуратура Адмиралтейского района проводит проверку по факту пожара в здании Санкт-Петербургской консерватории. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Пожар начался сегодня, 6 декабря, в здании Санкт-Петербургской консерватории в доме 3 по Театральной площади. Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 12:46. По данным прокуратуры, огонь охватил около 100 "квадратов" на четвертом этаже здания.

На данный момент информации о пострадавших нет. На объекте работают 36 спасателей и девять спецмашин.

Прокуратура района также контролирует ход и результаты проверок, проводимых по данному факту территориальным отделом ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и правоохранительными органами.

Ранее на Piter.tv: появилось видео пожара в консерватории.

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