Ночью ликвидировали пожар на Рубинштейна

Пострадали три человека. Еще 40 жильцов эвакуировали.

В Центральном районе накануне, 21 мая, произошел пожар. На улице Рубинштейна в доме 26 загорелась пятикомнатная квартира. Пламя охватило комнату и коридор на площади 40 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 22:20. С огнем боролись 25 спасателей и шесть спецмашин. В 00:58 возгорание удалось ликвидировать.

Во время пожара пострадали три человека. Из опасной зоны эвакуировали 40 человек.

Ранее мы писали, что на улице Летчика Пилютова во время пожара пострадал мужчина.

Фото: Piter.tv