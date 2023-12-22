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Ночью ликвидировали пожар на Рубинштейна
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Ночью ликвидировали пожар на Рубинштейна

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Пострадали три человека. Еще 40 жильцов эвакуировали.

В Центральном районе накануне, 21 мая, произошел пожар. На улице Рубинштейна в доме 26 загорелась пятикомнатная квартира. Пламя охватило комнату и коридор на площади 40 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 22:20. С огнем боролись 25 спасателей и шесть спецмашин. В 00:58 возгорание удалось ликвидировать. 

Во время пожара пострадали три человека. Из опасной зоны эвакуировали 40 человек. 

Ранее мы писали, что на улице Летчика Пилютова во время пожара пострадал мужчина.

Фото: Piter.tv

Теги: ликвидировали пожар, улица рубинштейна
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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