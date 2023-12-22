В квартирном пожаре на улице Рубинштейна пострадали трое, эвакуировали 40 человек

К 23:05 огонь локализовали.

В Центральном районе вечером 21 мая произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании в доме 26 по улице Рубинштейна поступила на пульт спасателей в 22:20. В пятикомнатной квартире полыхала обстановка в комнате и коридоре на площади 40 "квадратов". К 23:05 огонь локализовали.

В результате пожара пострадали три человека, из опасной зоны были эвакуированы 40 горожан.

К ликвидации возгорания привлекались 25 спасателей МЧС и шесть единиц техники. Обстоятельства произошедшего уточняются.

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Видео: Telegram / Mash на Мойке