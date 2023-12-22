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На проспекте Маршала Блюхера сгорел гараж
Сегодня, 16:22
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На проспекте Маршала Блюхера сгорел гараж

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С огнем боролись 10 спасателей и две спецмашины.

В Красногвардейском районе сегодня, 21 мая, пожарные тушили бетонный гараж. На улице Маршала Блюхера в доме 59 пламя охватило 18 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 15:34. В гараже происходило горение по всей площади. 

В 15:59 пожар был ликвидирован.  С огнем боролись 10 спасателей и две спецмашины.

Во время пожара никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что в Сапёрном произошел пожар в трех неэксплуатируемых заброшенных постройках.

Фото: Piter.tv

Теги: мчс, проспект маршала блюхера, сгорел гараж
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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