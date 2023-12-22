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В Сапёрном произошел пожар в трех неэксплуатируемых заброшенных постройках
Сегодня, 16:19
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В Сапёрном произошел пожар в трех неэксплуатируемых заброшенных постройках

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С огнем боролись две спецмашины и 10 спасателей. 

В Колпинском районе сегодня, 21 мая, произошел пожар. В Саперном вспыхнули три постройки. Пламя охватило 90 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 14:42. В трех неэксплуатируемых заброшенных хозяйственных постройках происходило горение по всей площади.

С огнем боролись две спецмашины и 10 спасателей. Сведения о пострадавших не поступали.

В результате случившегося никто не пострадал. В 15:07 пожар был локализован.  

Ранее мы писали, что на улице Летчика Пилютова во время пожара пострадал мужчина.

Фото: Piter.tv

Теги: колпино, пожар в постройках, саперный, саперный переулок
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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