На улице Летчика Пилютова во время пожара пострадал мужчина

Бороться с огнем отправились три спецмашины и 15 спасателей.

В Красносельском районе сегодня, 21 мая, произошел пожар. На улице Летчика Пилютова в доме 40, корпус 1, горела четырехкомнатная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 02:51. В квартире обгорела обстановка на площади восемь квадратных метров.

Бороться с огнем отправились три спецмашины и 15 спасателей. Во время пожара пострадал мужчина. Его доставили в больницу.

Пожар удалось потушить в 03:11. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv