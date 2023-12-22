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На улице Летчика Пилютова во время пожара пострадал мужчина
Сегодня, 9:09
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На улице Летчика Пилютова во время пожара пострадал мужчина

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Бороться с огнем отправились три спецмашины и 15 спасателей.

В Красносельском районе сегодня, 21 мая, произошел пожар. На улице Летчика Пилютова в доме 40, корпус 1, горела четырехкомнатная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 02:51. В квартире обгорела обстановка на площади восемь квадратных метров.

Бороться с огнем отправились три спецмашины и 15 спасателей. Во время пожара пострадал мужчина. Его доставили в больницу.

Пожар удалось потушить в 03:11. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что 19-летний мигрант соблазнил 15-летнюю петербурженку.

Фото: Piter.tv

Теги: мчс, пожар в квартире, улица летчика пилютова
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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