Две женщины и мужчина пострадали в пожаре на Ропшинском шоссе

Огонь вспыхнул в трехкомнатной квартире.

В 16:40 в МЧС Санкт-Петербурга поступило сообщение о возгорании, которое охватило площадь в многокомнатной квартире дома №3 по Ропшинскому шоссе. К ликвидации пожара были привлечены 15 спасателей на 3 машинах, – сообщают в Оперативной пресс-службе петербургского отделения МЧС.

Огонь разгорелся в одной из комнат площадью 15 км. метров. Возгорание охватило обстановку площадью в 2 кв. метра. К 17:18 его удалось ликвидировать.

Сообщается о пострадавших: в результате пожара две женщины и мужчина были госпитализированы.

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Фото: Piter.TV