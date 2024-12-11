В Сланцах затопило два частных домовладения

Подтопление воды произошло на 1-й Советской и Малой улицах.

В текущем месяце ввиду частых и обильных осадков, а также таянием снега на улице 1-я Советская и Малая произошло подтопление двух частных домовладений. Устранением последствий происшествия в данный момент занимается городская прокуратура, – рассказали в пресс-службе регионального отделения надзорного ведомства.

На место инцидента приехал городской прокурор. Он встретился с владельцами подтопленной собственности и скоординировал работу коммунальных и аварийно-спасательных служб.

В ходе выезда городским прокурором обеспечен контроль за реальным исполнением состоявшегося накануне решения внеочередного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Сланцевского района, в том числе за выполнением работ по обустройству обваловки для сдерживания талых вод и их откачки. Прокуратура Ленинградской области

Прокуратура даст оценку полноты и своеврменности принимаемых местной администрацией мер для ликвидации подтопления.

Ранее мы рассказывали, что в Петербурге Роспотребнадзор выявил серьезные нарушения в магазинах сети "Светофор".

Фото: Прокуратура Ленинградской области