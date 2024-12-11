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В Петербурге Роспотребнадзор выявил серьезные нарушения в магазинах сети "Светофор"
Сегодня, 16:41
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге Роспотребнадзор выявил серьезные нарушения в магазинах сети "Светофор"

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На данный момент работа трех магазинов уже остановлена.

В Санкт-Петербурге специалисты Роспотребнадзора провели внеплановые проверки торговых объектов сети "Светофор" (ООО "ТОРГСЕРВИС 78"). В ходе инспекций в четырех магазинах обнаружены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований, что привело к приостановке части деятельности сети.

Среди выявленных нарушений:
– неудовлетворительное санитарное состояние производственных помещений;
– несоблюдение технологических процессов при фасовке продукции;
– отсутствие необходимого оборудования и условий для его санитарной обработки.

В связи с этим Роспотребнадзор принял решение о временном запрете фасовки продукции в четырех торговых точках. Материалы проверки направлены в районные суды Санкт-Петербурга для рассмотрения вопроса об административном приостановлении деятельности. На данный момент работа трех магазинов уже остановлена.

Кроме того, в 18 торговых объектах было забраковано более 2 тонн некачественной продукции и около 150 единиц непродовольственных товаров. Для лабораторных исследований отобрано свыше 190 проб, анализ которых продолжается.

Фото: pxhere

Теги: магазин светофор, роспотребнадзор
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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