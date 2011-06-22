На внутреннем кольце КАД в районе развязки с Ропшинским шоссе введут ограничения движения с 25 по 31 июля

Там будут устранять колейность.

В связи с производством дорожных работ на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 КАД, в районе транспортной развязки на пересечении с автомобильной дорогой "Марьино – Ропша" (Ропшинское шоссе) будут перекрыты две полосы движения. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

На участке внутреннего кольца КАД с 91 по 94 километр с 25 по 31 июля во время проведения работ по ликвидации колейности будут перекрыты для движения автомобильного транспорта вторая и третья полосы.

Во время работы вудут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

В Петербурге из-за дорожных работ перекроют движение транспорта в 8 районах.

Схема: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"