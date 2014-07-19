В Петербурге из-за работ перекроют движение транспорта в 8 районах

ГАТИ опубликовала список из восьми районов, где вводятся временные изменения в организации дорожного движения из-за ремонтных работ.

С 25 июля 2025 года в восьми районах Санкт-Петербурга вводятся временные ограничения движения транспорта в связи с проведением ремонтных и строительных работ. Согласно информации Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ), изменения коснутся ключевых магистралей города, включая набережную Мойки, Бассейную улицу, улицу Савушкина и Волхонское шоссе.

Наиболее продолжительные ограничения предусмотрены: в Адмиралтейском районе (до 15 октября) - на набережной Мойки, в Московском районе (до 29 июня 2026 года) - на Бассейной и Кузнецовской улицах, в Приморском районе (до 28 декабря) - на улице Савушкина.

В Петроградском районе с 25 по 26 июля будет изменена схема движения на перекрестке Каменноостровского проспекта и набережной Карповки. Временные объездные маршруты организованы во всех районах, где проводятся работы.

Ранее сообщалось, что землю под "Магистраль двух столиц" передадут в собственность Петербурга.

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