Реконструкцию канализации на Ропшинском шоссе закончат до 2027 года

На данный момент специалисты проложили 1,5 км канализационной сети.

На Ропшинском шоссе производятся комплексные работы по восстановлению 6 км канализационной системы, реконструкции канализационной насосной станции "Суворовский городок", а также строительство новой КНС "Ропшинская". Окончание работ намечено до начала 2027 года, – сообщают в пресс-службе петербургской администрации.

К настоящему часу проложено 1,5 км канализационных труб и порядка 1 км общесплавной напорной сети из полиэтилена низкого давления. В данный момент специалисты ГУП "Водоканал" заняты прокладыванием системы в Петергофе.

Проводимый комплекс работ повысит надежность и бесперебойность водоотведения для более чем 20 000 жителей Петродворцового района Санкт-Петербурга. Администрация Санкт-Петербурга

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Фото: Piter.TV (Изображение носит иллюстративный характер)