Ремонтные работы в Токсовском тоннеле на КАД продлены до 20 ноября

В период перекрытия одной полосы на второй будет введено ограничение скорости.

Работы по восстановлению деформационных швов в Токсовском тоннеле на кольцевой дороге Санкт-Петербурга будут продлены до 20-го ноября. Движение в сторону Суздальского проспекта будет ограничено. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

В связи с необходимостью выполнения дополнительных работ по устранению скрытых дефектов, выявленных при ремонте деформационных швов, сроки производства работ с попеременным перекрытием одной полосы движения в северном и южном транспортных отсеках Токсовского тоннеля продлеваются до 4 ноября по направлению из Санкт-Петербурга в Ленинградскую область, а в период с 5 по 20 ноября по направлению из Ленинградской области в Санкт-Петербург, в сторону Суздальского проспекта и улицы Руставели. Илья Пузыревский, начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

В период проведения ремонтных работ движение по одной полосе в сторону города будет перекрыто, а на оставшейся введут ограничение на скорость движения – не более 40 км/ч. Ранее работы в Токсовском тоннеле обещали закончить к 3-му ноября.

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Фото: Piter.TV