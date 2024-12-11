В пожаре на улице Рихарда Зорге пострадала женщина

Огонь потушили до приезда пожарных.

В 19:27 в петербургское отделение МЧС поступило сообщения о пожаре. В 2-комнатной квартире дома №12 по улице Рихарда Зорге происходило горение на площади 0,5 кв. метров, – сообщают в Оперативном пресс-штабе министерства Северной столицы.

На тушение огня отправились 15 спасателей на 3 машинах. Однако возгорание удалось ликвидировать до прибытия отряда пожарных.

В результате пожара пострадала одна женщина. Она была госпитализирована.

Ранее мы сообщали, что специалисты проверили качество воздуха в районе жилого комплекса вблизи промзоны на Волхонском шоссе. Днем там произошел сильный пожар.

Фото: Piter.TV