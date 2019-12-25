На улице Рихарда Зорге мальчик попал под колеса Kia

В результате ДТП ребенка госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Правоохранители проводят проверку по факту аварии, в которой пострадал юный пешеход. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Днем 10 апреля около дома 1 по улице Рихарда Зорге 28-летний мужчина на автомобиле Kia Rio наехал на 10-летнего мальчика, перебегавшего проезжую часть вне зоны пешеходного перехода из-за припаркованной машины. В результате ДТП ребенка госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге будут судить виновника аварии на Литейном проспекте. Молодому человеку вменяют ч. 3 ст. 264 УК РФ. Обвиняемый при перестроении на трамвайные пути попутного направления создал помеху для движения попутному автомобилю. Из-за столкновения последний сместился влево и врезался в несколько машин.

Фото: Piter.TV