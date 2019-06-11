Виновника смертельного ДТП на Литейном проспекте будут судить

В результате аварии водитель встречного автомобиля погиб, двум его пассажирам причинен тяжкий вред здоровью.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 23-летнего петербуржца. Ему вменяют ч. 3 ст. 264 УК РФ, сообщили 10 апреля в надзорном ведомстве.

Обвиняемый, управляя машиной Toyota Camry, передвигался по Литейному проспекту со скоростью 88-110 км/ч, превышающей разрешенную. При перестроении на трамвайные пути попутного направления, он создал помеху для движения попутному автомобилю Exeed LX. Из-за столкновения последний сместился влево и врезался в несколько машин.

В результате аварии водитель встречного автомобиля погиб, двум его пассажирам причинен тяжкий вред здоровью. Трое других водителей получили телесные повреждения, не повлекшие тяжкого вреда здоровью.

Уголовное дело направили в Дзержинский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что женщина попала под трамвай на Тихорецком проспекте.

Видео: пресс-служба прокуратуры Петербурга