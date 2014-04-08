Женщина попала под трамвай на Тихорецком проспекте

Инцидент произошел, когда женщина пересекала железнодорожные пути по пешеходному переходу на красный сигнал светофора.

Утром в среду, 9 апреля, движение трамваев на Тихорецком проспекте в Петербурге было нарушено примерно на час после ДТП. Как пишет "Фонтанка", трамвай маршрута № 55 столкнулся с человеком, вследствие чего движение вагонов в направлении станции "Политехническая" было временно приостановлено.

Представители ГУП "Горэлектротранс" уточнили, что инцидент произошел, когда женщина пересекала железнодорожные пути по пешеходному переходу на красный сигнал светофора. В результате столкновения она получила травмы и была доставлена в больницу.

Перерыв в движении составил около часа — с 7:30 до 8:37 утра. Впоследствии движение возобновилось в обычном режиме.

Ранее мы сообщили о том, что Nissan сгорел на Каменноостровском проспекте. Предварительно известно, что авария или внешнее воздействие отсутствовали. Информация о пострадавших пока не поступала. Во время ликвидации пожара движение по Каменноостровскому проспекту было перекрыто.

Фото: Piter.TV