Nissan сгорел на Каменноостровском проспекте

Информация о пострадавших пока не поступала.

Во вторник, 8 апреля, примерно в 14:40 на Каменноостровском проспекте, между перекрестком с улицей Профессора Попова и набережной Карповки, вспыхнул автомобиль. Предварительно известно, что авария или внешнее воздействие отсутствовали.

Информация о пострадавших пока не поступала. Во время ликвидации пожара движение по Каменноостровскому проспекту было перекрыто. Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", на месте происшествия движение в обоих направлениях остается затрудненным.

Ранее мы сообщили о том, что огонь охватил легковушку на Пироговской набережной. Как говорят очевидцы пожара, сначала у автомобиля загорелось днище. Прочие обстоятельства случившегося в данный момент уточняются.

По информации МЧС, тушением огня в машине занимались 10 спасателей. С огнем управились к 21:42.

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