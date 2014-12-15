Огонь охватил легковушку на Пироговской набережной

На месте работают спасатели.

На Пироговской набережной, у дома №17 сгорел легковой автомобиль. Кадрами работы пожарных на месте происшествия поделились в издании 78.ru.

По данным журналистов, припаркованную на у воды машину внезапно объяло пламя. О пострадавших на месте не сообщается, так же как и о причинах возгорания.

Как говорят очевидцы пожара, сначала у автомобиля загорелось днище. Прочие обстоятельства случившегося в данный момент уточняются.

По информации МЧС, тушением огня в машине занимались 10 спасателей. С огнем управились к 21:42.

Ранее мы писали, что накануне у дома №41 по Бассейной улице девочке-подростку зажало голову автобусными дверями. Вскоре после этого тринадцатилетняя пострадавшая петербурженка обратилась в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у девочки перелом нижней челюсти и госпитализировали ее. По факту случившегося в МВД Северной столицы организована проверка. Служба-перевозчик пока что не комментировала произошедшее.

Видео: 78.ru