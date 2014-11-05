На Комендантском проспекте у дома №13 горел "Volvo"

Горение происходило в отсеке двигателя.

В 17:19 в МЧС Северной столицы поступило сообщение о возгорании в Приморском районе. У дома №13 по Комендантскому проспекту горел автомобиль марки "Volvo", – сообщают в Оперативной пресс-службе петербургского отделение министерства.

На тушение пожара выделили 10 человек личного состава на двух машинах. На месте они зафиксировали, что огонь охватил весь двигательный отсек автомобиля.

К 17:36 легковушку удалось потушить. Сведений о пострадавших не поступало.

Вчера мы рассказывали, что огонь охватил сразу две легковые машины на улице Пестеля.

Фото: Piter.TV