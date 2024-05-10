Огонь охватил две легковушки на улице Пестеля

В 21:31 в МЧС Северной столицы поступило сообщение о возгорании, которое было зафиксировано в двух припаркованных рядом автомобилях на улице Пестеля у дома №24. Об этом сообщили в Оперативной пресс-службе петербургского отделения министерства.
На тушение пожара было выделено 10 человек на двух машинах. На месте спасатели выяснили, что огонь охватил целиком два автомобиля. Возгорание удалось ликвидировать к 21:57.
Сведений о пострадавших нет.
Ранее мы рассказывали, что в Петроградском районе протестировали два новых уборочных электрокара.
Фото: Piter.TV
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