Огонь охватил две легковушки на улице Пестеля

На его тушение приехали 10 человек.

В 21:31 в МЧС Северной столицы поступило сообщение о возгорании, которое было зафиксировано в двух припаркованных рядом автомобилях на улице Пестеля у дома №24. Об этом сообщили в Оперативной пресс-службе петербургского отделения министерства.

На тушение пожара было выделено 10 человек на двух машинах. На месте спасатели выяснили, что огонь охватил целиком два автомобиля. Возгорание удалось ликвидировать к 21:57.

Сведений о пострадавших нет.

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Фото: Piter.TV