В Петроградском районе протестировали два новых уборочных электрокара

Технологические новинки помогут наводить порядок на тесных улицах Петербурга.

Сегодня утром в Петроградском районе Северной столицы прошел тест-драйв двух новых уборочных электроамашин. Работу техники оценил вице-губернатор Евгений Разумишкин, – рассказали в пресс-службе Санкт-Петербургского Комитета по благоустройству.

Специалисты изучили возможности "Ильи Муромца" – полностью электрической коммунальной машины. Летом она сможет промывать городские улицы, а зимой – сметать снег и посыпать дороги материалами против гололедицы. Особенно отмечают низкое количество шума, которое производит данный электрокар.

Помимо "Ильи Муромца" утром прошли испытания электро-вездехода "Venom MS HD". Это малогабаритный электрокар, который будет особенно востребован на тесных петербургских улицах во время зимнего сезона.

Вся это техника пока, конечно, очень непривычна для нас. Специалистам придется еще дать свое профессиональное заключение о ее эффективности. Пока же будем продолжать испытания. Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга

Ранее мы писали, что в ЗАКСе Северной столицы предложили изменить правила размещения ларьков.

Фото: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга