На Пироговской набережной устраняют дефект на водопроводной сети диаметром 450 мм

Специалисты "Водоканала Санкт-Петербурга" продолжают работы по ликвидации технологического нарушения на водопроводной сети диаметром 450 мм. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

На данный момент специалистами производится подготовка котлована к замене участка трубы. Работы ведутся в круглосуточном режиме, абоненты обеспечены услугами холодного водоснабжения.

Автомобилистов просят обратить внимание на то, что движение по участку набережной от Евпаторийского переулка до улицы Фокина осуществляется по одной полосе из трех.

О завершении работ и восстановлении движения будет сообщено дополнительно.

Фото: Telegram / Водоканал Санкт-Петербурга