В Петербурге привели в порядок 120 километров сетей водоснабжения и водоотведения
Сегодня, 9:58
В целом заменено 3 тыс. единиц задвижек и пожарных гидрантов, 79 водоразборных колонок.

Сотрудники петербургского "Водоканала" в 2025 году построили, реконструировали и отремонтировали свыше 120 километров сетей водоснабжения и водоотведения. Об этом сообщили в Смольном 15 декабря. 

В течение года проводили техническое обслуживание водопроводных сетей, а обслуживание канализационных сетей предусматривало наружный и внутренний осмотр сети, промывку, очистку колодцев, замену люкового оборудования и крышек. Велись работы и по теледиагностике и промывке канализационных сетей для уменьшения количества засоров. 

В целом заменено 3 тыс. единиц задвижек и пожарных гидрантов, 79 водоразборных колонок. Отремонтировали более 1 тыс. единиц арматуры на водопроводных вводах ТЭЦ и котельных, 9 тыс. колодцев. 

Ранее мы рассказывали о том, что реконструкция теплосетей стартовала на Предпортовой улице. 

Фото: пресс-служба "Водоканала" 

