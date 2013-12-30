На Бассейной улице 13-летней девочке зажало голову дверями автобуса

В больнице ей диагностировали перелом нижней челюсти.

Накануне у дома №41 по Бассейной улице девочке-подростку зажало голову автобусными дверями. Вскоре после этого тринадцатилетняя пострадавшая петербурженка обратилась в медицинское учреждение, – сообщают в "Фонтанке".

Врачи диагностировали у девочки перелом нижней челюсти и госпитализировали ее. По факту случившегося в МВД Северной столицы организована проверка. Служба-перевозчик пока что не комментировала произошедшее.

Ранее стало известно, что утром 7 апреля у детского сада №6 на 8-й линии В.О. на голову семилетнего воспитанника упал кирпич. У мальчика диагностировали открытую черепно-мозговую травму и перелом черепных костей. По словам матери потерпевшего, ее сын находится в реанимации. В петербургском следствии по факту произошедшего возбудили уголовного дело по 238-й статье УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Фото: Piter.TV