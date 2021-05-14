Кирпич упал на голову семилетнего у детсада на 8-й линии В.О.

Его госпитализировали с черепно-мозговой травмой и переломом костей черепа.

Сегодня утром вблизи детского сада №6 по 8-й линии В.О. на голову маленького воспитанника упал кирпич. Семилетнего мальчика госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой и переломом костей черепа, – сообщают в издании 78.ru.

В распоряжении журналистов оказались кадры с моментом падения кирпича. На них видно, как группа детей двигается по улице, предположительно, на прогулку. Кирпич чудом не задел остальных воспитанников, поскольку все они находились очень близко к пострадавшему.

По словам матери, в настоящий момент ее сын находится в реанимации. В пресс-службе ГСУ СК Росии по Санкт-Петербургу сообщили, что по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали, что на проспекте Маршала Блюхера на женщину с ребенком чуть не упал кирпич. Виной тому стал хулиган, который регулярно всячески третирует местных жителей. Подробностей о причинах сегодняшнего инцидента журналисты не приводят.

Видео: 78.ru