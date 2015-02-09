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Иномарки не поделили дорогу на перекрёстке 8-ой линии и Большого проспекта ВО: видео

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Водитель белой иномарки хотел “проскочить” на красный свет.

Вечером 14 мая на перекрёстке 8-ой линии и Большого проспекта Васильевского острова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах. 

В распоряжении редакции Piter.tv оказалась запись с камеры видеонаблюдения. На ней можно увидеть, как водитель белой иномарки хотел "проскочить" на красный свет. Однако в этот же момент в него врезался автомобиль. В результате столкновения иномарка вылетела на тротуар, по которому шли граждане. 

На данный момент правоохранительные органы выясняют детали ДТП. Информация о пострадавших в результате аварии не поступала. 

Ранее мы писали, что на пешеходном переходе в Кудрово иномарка сбила петербуржца на роликах. 

Видео: Piter.tv 

Теги: 8 линия во, большой проспект во, дтп, перекресток
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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