Иномарки не поделили дорогу на перекрёстке 8-ой линии и Большого проспекта ВО: видео

Водитель белой иномарки хотел “проскочить” на красный свет.

Вечером 14 мая на перекрёстке 8-ой линии и Большого проспекта Васильевского острова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

В распоряжении редакции Piter.tv оказалась запись с камеры видеонаблюдения. На ней можно увидеть, как водитель белой иномарки хотел "проскочить" на красный свет. Однако в этот же момент в него врезался автомобиль. В результате столкновения иномарка вылетела на тротуар, по которому шли граждане.

На данный момент правоохранительные органы выясняют детали ДТП. Информация о пострадавших в результате аварии не поступала.

Ранее мы писали, что на пешеходном переходе в Кудрово иномарка сбила петербуржца на роликах.

Видео: Piter.tv