На пешеходном переходе в Кудрово иномарка сбила петербуржца на роликах

Во Всеволожском районе в Кудрово водитель на Skoda Rapid сбил петербуржца. Об этом вечером 14 мая Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошёл в 20:31 у дома №6 по Пражской улице. Молодой человек хотел переехать дорогу на роликах на пешеходном переходе. Однако в этот момент его сбила иномарка.
На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют детали происшествия. Известно, что петербуржец в сознании, но получил травму головы.
Ранее мы писали, что в Кировском районе пара на Renault Duster сбила пару на самокате.
Фото: Piter.tv
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