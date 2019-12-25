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На пешеходном переходе в Кудрово иномарка сбила петербуржца на роликах
Сегодня, 21:02
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kraratau27

На пешеходном переходе в Кудрово иномарка сбила петербуржца на роликах

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Молодой человек в сознании, но получил травму головы.

Во Всеволожском районе в Кудрово водитель на Skoda Rapid сбил петербуржца. Об этом вечером 14 мая Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах. 

Инцидент произошёл в 20:31 у дома №6 по Пражской улице. Молодой человек хотел переехать дорогу на роликах на пешеходном переходе. Однако в этот момент его сбила иномарка. 

На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют детали происшествия. Известно, что петербуржец в сознании, но получил травму головы.

Ранее мы писали, что в Кировском районе пара на Renault Duster сбила пару на самокате. 

Фото: Piter.tv 

Теги: дтп, пешеходный переход, пражская улица
Категории: Новости Ленинградской области, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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