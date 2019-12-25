На пешеходном переходе в Кудрово иномарка сбила петербуржца на роликах

Молодой человек в сознании, но получил травму головы.

Во Всеволожском районе в Кудрово водитель на Skoda Rapid сбил петербуржца. Об этом вечером 14 мая Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошёл в 20:31 у дома №6 по Пражской улице. Молодой человек хотел переехать дорогу на роликах на пешеходном переходе. Однако в этот момент его сбила иномарка.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют детали происшествия. Известно, что петербуржец в сознании, но получил травму головы.

Ранее мы писали, что в Кировском районе пара на Renault Duster сбила пару на самокате.

Фото: Piter.tv