Бастрыкину доложат о расследовании причин травмирования семилетнего детсадовца в Петербурге

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Главе СК России Александру Бастрыкину доложат о расследовании обстоятельств травмирования семилетнего петербуржца на 8-й линии В.О., – сообщают в пресс-службе российского Следкома.

Напомним, 2 дня назад стало известно о том, что на семилетнего воспитанника детского сада на 8-й линии В.О. с крыши упала часть облицовки здания. Ребенок был госпитализирован в тяжелом состоянии и оказался в реанимации.

Позже петербургским следствием по факту случившегося было возбуждено уголовное дело по 238-й статье УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу Бобкову О.В. доложить о ходе расследования уголовного дела. Следственный комитет России

Ранее мы сообщали, что женщина получила травмы, пока спасала животных из горящего дома на Гостилицком шоссе.

Фото: Следственный комитет России