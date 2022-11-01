Бастрыкину доложат о расследовании причин травмирования семилетнего детсадовца в Петербурге

Главе СК России Александру Бастрыкину доложат о расследовании обстоятельств травмирования семилетнего петербуржца на 8-й линии В.О., – сообщают в пресс-службе российского Следкома.
Напомним, 2 дня назад стало известно о том, что на семилетнего воспитанника детского сада на 8-й линии В.О. с крыши упала часть облицовки здания. Ребенок был госпитализирован в тяжелом состоянии и оказался в реанимации.
Позже петербургским следствием по факту случившегося было возбуждено уголовное дело по 238-й статье УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу Бобкову О.В. доложить о ходе расследования уголовного дела.
Следственный комитет России
Ранее мы сообщали, что женщина получила травмы, пока спасала животных из горящего дома на Гостилицком шоссе.
Фото: Следственный комитет России
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