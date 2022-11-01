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Бастрыкину доложат о расследовании причин травмирования семилетнего детсадовца в Петербурге
Сегодня, 19:45
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Бастрыкину доложат о расследовании причин травмирования семилетнего детсадовца в Петербурге

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По факту происшествия было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Главе СК России Александру Бастрыкину доложат о расследовании обстоятельств травмирования семилетнего петербуржца на 8-й линии В.О., – сообщают в пресс-службе российского Следкома.

Напомним, 2 дня назад стало известно о том, что на семилетнего воспитанника детского сада на 8-й линии В.О. с крыши упала часть облицовки здания. Ребенок был госпитализирован в тяжелом состоянии и оказался в реанимации.

Позже петербургским следствием по факту случившегося было возбуждено уголовное дело по 238-й статье УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу Бобкову О.В. доложить о ходе расследования уголовного дела.

Следственный комитет России

Ранее мы сообщали, что женщина получила травмы, пока спасала животных из горящего дома на Гостилицком шоссе.

Фото: Следственный комитет России

Теги: 238 ук рф, александр бастрыкин, падение кирпича
Категории: Картина дня, Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Криминальные происшествия,

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