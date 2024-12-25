Женщина получила травмы, пока спасала животных из горящего дома на Гостилицком шоссе

В настоящий момент она находится в реанимации.

На Гостилицком шоссе в СНТ "Фауна" вспыхнул частный загородный дом. По данным издания 78.ru, в пожаре пострадала женщина, которая спасала животных из горящего дома.

В пресс-службе МЧС Петербурга и Ленобласти пишут, что сообщение о возгорании поступило спасателям в 15:14. Общая площадь пожара составила 48 кв. метров.

На место происшествия выезжали дежурные смены 57 пожарно-спасательной части и 134 пожарной части противопожарной службы Ленинградской области. МЧС СПБ и ЛО

Огонь удалось ликвидировать к 16:11.

По данным журналистов, женщину, которая спасла несколько собак, госпитализировали. Она находится в реанимации. Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее мы писали, что у "Озерков" подросток выстрелил в сверстницу из аэрозольного пистолета.

Видео: Telegram / Петербург с огоньком