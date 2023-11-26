У "Озерков" подросток выстрелил в сверстницу из аэрозольного пистолета

Она была госпитализирована.

В трамвае у станции метро "Озерки" подросток, играя с аэрозольным пистолетом, случайно выстрелил в лицо своей сверстнице. На место после происшествия прибыли оперативные службы, девочка была госпитализирована, – сообщают в пресс-службе Росгвардии Северной столицы.

По информации журналистов, инцидент имел место около 17:00. Подросток был не один – целая компания баловалась с сигнальным оружием.

Впрочем, при появлении правоохранителей все несовершеннолетние, кроме виновника, разбежались. Выстреливший молодой человек остался на месте происшествия. Позже его задержали сотрудники вневедомственной охраны.

Ранее мы рассказывали, что петербургский суд оставил без изменений приговор школьникам-блогерам, убившим 13-летнюю девочку в мае 2023-го года. Несовершеннолетние затащили младшеклассницу якобы на пикник, где на камеру жестоко ее убили, после чего спрятали тело.

Фото: Росгвардия Санкт-Петербурга