Двое с сигнальным пистолетом напали на магазин по Малому проспекту В.О.

Подозреваемые задержаны.

Полиция задержала двух жителей Северо-Кавказского федерального округа, подозреваемых в нападении на магазин в Василеостровском районе с использованием сигнального пистолета.

Как сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в ночь на 25 января в полицию поступило сообщение о том, что в магазине, расположенном в доме 88 по Малому проспекту В.О., неизвестные, угрожая оружием, совершили кражу товара.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали двух неработающих мужчин в возрасте 26 и 27 лет. Выяснилось, что они приехали в Петербург из Северо-Кавказского региона и проживали в квартире дома 13 по улице Комсомола.

У задержанных был изъят сигнально-шумовой пистолет и похищенный товар. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.TV