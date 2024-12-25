На Гостилицком шоссе в Ленобласти обновили асфальт

С просьбами заменить асфальт обращались местные жители.

В Ломоносовском районе завершен ремонт Гостилицкого шоссе, рассказали в дорожном комитете Ленобласти.

Так, обновлен 10-километровый участок от "Южного полукольца" до Новой Бури. С просьбами заменить асфальт обращались местные жители. Работы провели в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".

Теперь на участке установлены барьерные ограждения, новые знаки и разметка, укреплены обочины, а также отремонтированы остановки.

Ранее на Piter.TV: на Кадетской улице завершен ремонт трамвайных путей.

Видео: пресс-служба дорожного комитета Ленобласти