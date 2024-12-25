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На Гостилицком шоссе в Ленобласти обновили асфальт

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С просьбами заменить асфальт обращались местные жители.

В Ломоносовском районе завершен ремонт Гостилицкого шоссе, рассказали в дорожном комитете Ленобласти.

Так, обновлен 10-километровый участок от "Южного полукольца" до Новой Бури. С просьбами заменить асфальт обращались местные жители. Работы провели в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". 

Теперь на участке установлены барьерные ограждения, новые знаки и разметка, укреплены обочины, а также отремонтированы остановки. 

Ранее на Piter.TV: на Кадетской улице завершен ремонт трамвайных путей. 

Видео: пресс-служба дорожного комитета Ленобласти 

Теги: гостилицкое шоссе, ремонт асфальта
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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