На Кадетской улице завершен ремонт трамвайных путей

По прежнему маршруту трамваи продолжат ходить с завтрашнего дня.

Ремонтные работы в зоне следования трамвайного маршрута на Кадетской улице подошли к концу. От Тучкова моста до Среднего проспекта трамваи начнут ходить с 25 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

Дорожниками были проведены работы по восстановлению верхнего строения пути. Наиболее значительные дорожные дефекты у набережной Макарова и Среднего проспекта были ликвидированы.

Сегодня на отремонтированном участке дороги была проведена обкатка трамвайных путей.

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Фото: Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга